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Suceso

Movilizados los bomberos del GES de Mugardos por la rotura de un cable eléctrico en Neda

La perforación de la canalización produjo un fuerte ruido parecido a una explosión y dejó a vecinos sin luz momentáneamente

J. Guzmán
J. Guzmán
15/04/2026 18:13
Imagen de archivo de la AC-115 a su paso por Neda
Varias viviendas de la zona se quedaron sin suministro eléctrico
Jorge Meis
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Los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos tuvieron que desplazarse este mediodía hasta el término municipal de Neda a causa de una rotura en un cableado del suministro eléctrico de la zona.

Según detallaron tanto el cuerpo de extinción mugardés como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 12.30 horas a la altura del número 51 de la calle Médico Cebreiro (AC-115), frente a la gasolinera Repsol. El incidente, apuntan, se produjo cuando unos operarios, que al parecer estaban realizando catas para comprobar que unas obras no afectasen a los servicios de la estación de servicio, perforaron por error la canalización por donde discurría el tendido soterrado, que además no aparecía en los planos originales de la carretera.

Así, al seccionar el cable, se escuchó un ruido seco y muy intenso, parecido a una explosión, lo que hizo sospechar a los profesionales de que podría haberse fracturado una canalización de gas. Ante esta situación, los operarios alertaron de inmediato a la central autonómica, que movilizó hasta el punto una dotación del GES y efectivos de la Policía Local.

Sin embargo, como relató el cuerpo mugardés, al llegar al lugar y realizar las pertinentes comprobaciones se constató que no había ninguna fuga y que, de hecho, del agujero salían “chispas” hasta que se cortó el suministro energético. Asimismo, varias casas de los alrededores se quedaron sin electricidad por el incidente.

De este modo, desde el 112 se avisó del suceso a la compañía responsable del servicio, Naturgy, que trasladó hasta el punto una cuadrilla de técnicos para arreglar la avería.

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