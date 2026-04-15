Las jornadas de novela negra de Neda debaten sobre el fenómeno ‘Galician noir’ en Neda

Arantza Portabales en la presentación de su libro anterior en Ferrol EC

La villa de Neda ha ido consolidando año tras año un evento literario que desde su inicio ha tocado todos los palos de la literatura desde la poesía al teatro, pasando por la novela y abordando desde autores como Onetti, Pardo Bazán, Manzoni o Conrad a géneros concretos como el que, superada ya la vigésima edición, llega este jueves y viernes a las XXI Xornadas literarias, el fenómeno del ‘Galician noir’.

Cambiando la sombría atmósfera de localidades ficticias como Kiruna, Ystand o Fjälbacha por la que se mueven a diario los detectives de los grandes maestros de la novela negra nórdica por pueblos gallegos reales o nacidos de la imaginación como Umeiro o Loeiro, que se identifican más fácilmente con lo conocido que las lejanas localizaciones suecas, el ‘Galician noir’ ha sabido aprovechar ese tirón de la novela negra y atraído al lector hacia espacios más próximos pero ficticiamente igual de propicios para la ejecución de asesinatos e investigaciones.

Teatro, ilustración y conferencias en las Xornadas literarias de Neda Más información

Precisamente de ese fenómeno literario tratarán en dos días las Xornadas literarias de Neda, dando protagonismo a los autores de muchas de estas historias de misterio.

La Casa das Palmeiras acogerá en la tarde de este jueves una cita con tres grandes creadores, varios de los cuales acaban de sacar a la luz nuevos thrillers. Arantza Portabales, en plena campaña de presentación de ‘Asasinato no muíño do cura’ con una nueva aventura de su detective Iria Santaclara y el comisario jubilado César Araujo; Marta Villar, autora de la premiada novela ‘Detective Ferruchi’, que acaba de ser traducida al castellano; y Rober Cagiao, que estrena su ‘Cadea de favores’, en gallego y castellano, estarán hoy en Neda conversando en una mesa redonda, que estará moderada por María Nieto.

Marta Villar seerá otra de las participantes este jueves Jorge Meis

La inauguración de las jornadas será a las 18.00 horas, por parte del alcalde Ángel Alvariño y la concejala de Cultura, Marián Bello. A continuación, el alumnado del Club de Lectura ‘A pantasma de papel’ del IES Fernando Esquío, dirigido por Loles París, será el encargado de introducir la temática antes de la conversación literaria de los autores.

Rober Cagiao estrena su libro 'Cadea de favores' EC

Con estas jornadas literarias, el Concello de Neda avanza la celebración del Día del Libro y, como explicó en la presentación la edila de Cultura, “poñen o foco neste fenómeno literario, que converte a Galicia, cos seus frondosos bosques, a súa costa indómita, a néboa, e a súa potente simboloxía, en escenario perfecto para as historias de crimes e misterio”.

Bello destacó que, como en anteriores ediciones, los integrantes del Club de Lectura tienen un papel fundamental y animó a los vecinos tanto de este concello como de la comarca a acudir a disfrutar de esta iniciativa cultural, plenamente consolidada.

Segunda cita

Las XXI Xornadas Literarias se prolongarán hasta este viernes 17, con una última cita, también a las seis de la tarde, en la que tendrán cabida de nuevo una representación de escritores como Diego Ameixeiras, autor de ‘O cervo e a sombra’; Pedro Feijoo, ‘Donde nacen las bestias’; Óscar Reboiras, ‘El caso Salgueiro’; e Isabel Ramos Breijo, ‘El secreto de Andrea’. La mesa redonda estará moderada por el también escritor de la comarca, Juan José Lada.

La entrada a las jornadas del Concello de Neda es gratuita y, además, se firmarán ejemplares a las personas interesadas por parte de los autores y autoras participantes en ambas mesas redondas.