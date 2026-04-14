Neda despide a Evangelia Barros, “empresaria de referencia” en el sector panadero de la comarca

Evangelina Barros, junto a sus empleados en la Festa do Pan de Neda Concello

El Ayuntamiento de Neda emitió este martes un comunicado, a través de sus redes sociales, para despedir a “unha empresaria de referencia no sector panadeiro de Galicia”.

Así se refirió el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño a Evangelina Barros, conocida como “Gelina”, que falleció a los 76 años. El entierro tendrá lugar en la jornada de mañana miércoles en el cementerio municipal de Narón, a partir de las 16.30 horas. Una vez culminado, se celebrará un funeral en la iglesia de San Nicolás de Neda.

El Consistorio califica a Barros como “muller emprendedora e de carácter”, destacando su capacidad para sacar adelante “a maior rede de panaderías da comarca”, en referencia a los establecimientos ampliamente reconocidos La Nueva, Valencia y Stollen, “que fornece a diario de pan, doces e empanadas a milleiros de fogares de Ferrolterra”, recordaba el Consistorio.

El gobierno local puso el foco, además, en los “preto dun cento de traballadores e traballadoras” de los que disponen estos negocios. “Dende o Concello trasladamos o noso pesar aos seus familiares, amizades e empregados”, culminaba el escrito.