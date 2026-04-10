Neda impulsará este año un curso de prevención de riesgos en el hogar para personas mayores
Se ofrecerán consejos de primeros auxilios en caso de accidente
El Concello de Neda comunicó recientemente que a lo largo de este año organizará un curso de prevención de riesgos en el hogar, después de haber conseguido el apoyo económico de la Diputación para llevar a cabo esta acción –una ayuda de 7.000 euros enmarcada en la convocatoria para actividades de envejecimiento activo y de lucha contra la soledad no deseada–.
“Aínda que ás veces a xente pensa que na casa escapa de todo perigo, o certo é que os fogares poden encerrar múltiples riscos”, expone el gobierno local que dirige Ángel Alvariño, enumerando situaciones como golpes contra objetos, cortes, caídas, intoxicaciones o quemaduras.
La formación hará hincapié en los cambios asociados al envejecimiento, como la pérdida de visión, audición y de fuerza muscular. Así las cosas, en el curso se apostará por la prevención, ofreciendo a los participantes indicaciones sobre primeros auxilios en caso de accidente.