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Neda

Neda impulsará este año un curso de prevención de riesgos en el hogar para personas mayores

Se ofrecerán consejos de primeros auxilios en caso de accidente

Redacción
10/04/2026 11:50
La iniciativa se llevará a cabo con el apoyo económico de la Diputación
La iniciativa se llevará a cabo con el apoyo económico de la Diputación
Pixabay
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El Concello de Neda comunicó recientemente que a lo largo de este año organizará un curso de prevención de riesgos en el hogar, después de haber conseguido el apoyo económico de la Diputación para llevar a cabo esta acción –una ayuda de 7.000 euros enmarcada en la convocatoria para actividades de envejecimiento activo y de lucha contra la soledad no deseada–.

“Aínda que ás veces a xente pensa que na casa escapa de todo perigo, o certo é que os fogares poden encerrar múltiples riscos”, expone el gobierno local que dirige Ángel Alvariño, enumerando situaciones como golpes contra objetos, cortes, caídas, intoxicaciones o quemaduras.

La formación hará hincapié en los cambios asociados al envejecimiento, como la pérdida de visión, audición y de fuerza muscular. Así las cosas, en el curso se apostará por la prevención, ofreciendo a los participantes indicaciones sobre primeros auxilios en caso de accidente.

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