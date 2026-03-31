Juan Anillo y Nortan Palacio imparten una masterclass de interpretación gratuita en la Casa da Cultura de Neda

Imagen de recurso de unos actores de teatro interpretando Krimifreundin

El Concello de Neda colabora con la Diputación de A Coruña con el objetivo de ofrecer una cita ineludible para los amantes del teatro y otras variantes, en el mes de mayo. Se trata de una formación intensiva de interpretación que correrá a cargo de dos profesionales con una amplia trayectoria en el sector y las personas interesadas deberán reservar plaza en la biblioteca municipal de Neda, presencialmente (de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00) o por teléfono (981 390 233).

Por una parte, impartirá esta masterclass, que se desarrollará el sábado 9 de mayo, de 10.00 a 17.00 en la Casa da Cultura de Neda, con un descanso de por medio, el actor de teatro, cine y televisión, además de dramaturgo, director y profesor de teatro Juan Anillo.

Junto a este maestro estará Nortan Palacio, también actor y dramaturgo, aparte de docente en el máster de especialización en teatro clásico en la Escuela de Posgrado de la Universidad Alcalá de Henares.

Las personas participantes se acercarán al sector de manera que no solo se tratará de despertar en ellas posibles nuevas vocaciones sino también mediante el aprendizaje de técnicas que pueden ser de utilidad en situaciones sociales o profesionales, entre las que se encuentran el manejo de la voz o la expresión corporal.