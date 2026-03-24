Segunda oportunidade de ver o documental ‘360 curvas’ como parte da axenda da Piruchela de Neda
O filme dirixido por Alejandro Gándara e Ariadna Silva Fernández preséntase este mesmo mércores 25, antes dun encontro infantil con Caxoto e outro podcast con Xosé Lois Romero
O documental dirixido por Alejandro Gándara e Ariadna Silva Fernández sobre as protestas que tiveron lugar nos anos 90 na Fonsagrada, que encheu o Duplex no seu pase único o pasado mes de febreiro, '360 curvas', poderase ver este mércores 25, ás 19.00 horas, no local da Piruchela, en Neda.
A asociación adianta así a actividade que adoita encadrarse nas fins de semana, complementando unha axenda que propón un contacontos de Caxoto o venres 27, ás 20.30, e unha entrevista a Xosé Lois Romero no podcast Onda Piruchela, o sábado 28 ás 12.30, coma sempre da man de Pepe Cunha.