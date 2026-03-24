Neda vuelve a ganar población en 2025, acercándose al listón de los 5.000 habitantes

Concello de Neda Jorge Meis

La cifra propuesta por el INE y que se oficializará a finales de año deja buenos resultados para el concello de Neda, que reflejan un incremento de población durante el 2025.

De este modo, como resalta desde el Concello, se da así un nuevo paso adelante en su objetivo de volver a superar el listón de los 5.000 habitantes, consolidando el cambio de tendencia iniciado en el pasado ejercicio.

El escrito firmado por la delegada provincial del instituto oficial, adscrito al Ministerio de Economía, indica que “unha vez incorporada á base do INE a información contida nos ficheiros mensuais sobre variacións padroais remitidas” a lo largo del 2025, la propuesta resultante de cifra de población la 1 de enero del 2026 es de 4.955 habitantes.

Así las cosas, Neda habría aumentado a lo largo de los doce meses el número de vecinos y vecinas en 30 personas, pues la cifra oficial en el arranque del pasado año fue de 4.925. Un dato esperanzador para una villa pequeña, que con el dato de enero del 2025 conseguía romper tres décadas, casi ininterrumpidas, de pérdida poblacional. Registraba en aquel momento un saldo positivo de 57 vecinos.

Se trata de la tercera vez en 30 años que Neda experimenta un crecimiento, y todas se produjeron en el último sexenio. Así, a las ocasiones citadas, se suma la época de pandemia, en la que la localidad sumaba nueve habitantes. La cifra podría aumentar más, ya que el Concello baraja presentar alegaciones, debido a que los datos que maneja son superiores