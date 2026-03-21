Neda celebró su ‘Andaina Saudable’ como colofón a los actos en torno al Día da Muller

Andaina Saudable, en Neda

La jornada de este sábado animaba sin duda a disfrutar de la naturaleza y la convocatoria de una ‘Andaina Saudable’ en Neda fue la excusa perfecta para echarse a andar.

De este modo fueron en torno a unas setenta personas las que se sumaron en la mañana de ayer a la caminata, incluida por el Concello de Neda en la programación municipal del Día de la Mujer, en torno al pasado 8-M.

La caminata discurrió por el río Belelle Cedida

La propuesta de ocio activo se presentó bajo el lema “Avanzando na igualdade” y los participantes salieron de Albarón, para recorrer la orilla del río Belelle hasta O Roxal, para seguir luego por Gandarela, subir hasta Ardá y, desde esta zona, iniciar el descenso hacia el punto de partida, pasando por Alcallás, Escorial y la Mourela do Medio.

En total, cerca de 7,5 kilómetros para comenzar de la mejor forma posible el fin de semana. La actividad contó con el apoyo de Protección Civil y la SCD Roxal.