Muere un hombre en Neda tras una indisposición al volante

Imagen de archivo de la AC-115 a su paso por Neda Jorge Meis

Un hombre de 54 años ha fallecido este jueves en el municipio de Neda al verse indispuesto al volante, informa la Central de Emerxencias del 112 de Galicia.

En concreto, explican que fue un particular el que, en torno a las 13.10 horas, dio la voz de alarma. Aseguraba que un coche había colisionado contra otro que estaba estacionado a la altura del kilómetro dos de la AC-115.

"Pola natureza do accidente", continúa el 112, "o propio alertador explicou que podía tratarse dunha indisposición previa do condutor implicado, e que este permanecía inconsciente".

Emergencias activó un operativo en el que participaron la Guarda Civil de Tráfico y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, quienes no pudieron ya hacer nada por salvarle la vida al hombre una vez llegados al punto.