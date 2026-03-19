Actividades
Cristian F. Caruncho abre coa súa última banda deseñada a axenda da semana na Piruchela de Neda
O domingo, Florencio Gago Pérez imparte a charla ‘As pesqueiras de Arbo: cultura tradicional no río Miño e a lamprea’
A última banda deseñada de Cristian F. Caruncho, ‘O día de San Martiño’, será a protagonista da sesión deste venres 20, ás 20.30 horas, no local da Piruchela de Neda.
O encontro co recoñecido autor e muralista de Couzadoiro precederá á charla do domingo 22, a partir das 12.30, a cargo de Florencio Gago Pérez, ‘As pesqueiras de Arbo: cultura tradicional no río Miño e a lamprea’.