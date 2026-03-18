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Espectáculo músico-teatral

Ailén Kendelman estrena en Neda el proyecto que convierte a la artista en ‘Unha señora orquestra’

Cumbia, muiñeira, milonga, polca y tango se mezclan en esta propuesta escénica que contó con la colaboración de la dramaturga Areta Bolado

Redacción
18/03/2026 22:09
Músicas del mundo, humor y teatro se unen en esta propuesta escénica
Músicas del mundo, humor y teatro se unen en esta propuesta escénica
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Tras ofrecer dos ensayos abiertos al público en Vigo y Outes, este viernes 20 tendrá lugar en la Casa da Cultura de Neda el estreno oficial de ‘Unha señora orquestra’, el proyecto de la artista y creadora escénica Ailén Kendelman, que nace de la colaboración con la dramaturga Areta Bolado. Juntas firman las letras de este espectáculo, que mezcla humor, teatro y músicas del mundo. La función empezará a las 20.30 horas y las entradas anticipadas se pueden adquirir al precio de dos euros en la biblioteca muncipal.

Ailén Kendelman es la única intérprete de esta propuesta. Mediante un sistema de mecanismos con cuerdas y poleas, la artista acciona varios instrumentos a la vez, con los que se irán fusionando ritmos gallegos con músicas del este y folclore latinoamericano, melodías que aportarán el carácter festivo de esta creación escénica en la que el público también es una parte activa.

Los espectadores podrán sorprenderse con la habilidad de hacer sonar simultáneamente acordeón, bombo, caja, platos y distintos aerófonos. Así, se materializa una obra en la que se unen estilos musicales tan diversos como son la cumbia, la muiñeira, la milonga, la polca o el tango, un repertorio formado a partir de la inspiración en las músicas populares de todo el mundo y en la tradición oral.

‘Unha señora orquestra’ adquiere además un tinte completamente actual al reivindicar el valor de la artesanía escénica y de la música hecha a base de instrumentos, imaginación y el propio cuerpo, en un contexto dominado por la tecnología.

Creadora

La actriz, música y creadora escénica Ailén Kendelman tiene una amplia trayectoria en compañías teatrales como A Panadaría. Entre los numerosos proyectos tanto de este sector como del musical en los que participó la artista, se registran reconocimientos como el Martín Códax en la categoría de música de verbena (2017), el premio Fetega a la mejor interpretación (2018)o el María Casares a la mejor música original (2022).

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