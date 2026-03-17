Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Últimos días para anotarse a la ‘III Xuntanza de mulleres de Neda’

La fecha de celebración es el domingo 29 de marzo

Redacción
17/03/2026 22:17
Imagen de una edición anterior
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Neda cierra este miércoles 18 el plazo de inscripción para la tercera edición de la ‘Reunión de mulleres de Neda’ para aquellas personas que residan en el municipio. Si quedan plazas libre se podrán sumar las de los demás municipios hasta el día 25 de marzo, ya que la fecha de celebración es el domingo 29 de marzo.

La iniciativa de ocio, que incluirá comida y música, pondrá punto final a la programación especial del 8M, Día de la Mujer.

Cerca de un centenar de vecinas tomaron parte en la II Xuntaza de Mulleres de Neda

Más información

La actividad se desarrollará en el centro cívico, a partir de las 14.00 horas, y se concibe como una excusa para animar a las mujeres a dejar de lado por unas horas las responsabilidades familiares para pasarlo bien, compartiendo un tiempo de ocio con otras mujeres.

Quienes quieran disfrutar de este encuentro tendrán que apuntarse en la Casa Consistorial, pagando 25 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Concello de Neda

Corte del suministro de agua en la zona de Casadelos y Xuvia
Redacción
El ideal gallego

Últimos días para anotarse a la ‘III Xuntanza de mulleres de Neda’
Redacción
Estado actual del inmueble municipal

Neda saca a licitación un macrocontrato de limpieza para los edificios e instalaciones municipales
Redacción
Miguel Anxo Romero foi un dos artistas que amosaron as súas pezas o ano pasado no local da Piruchela

Dos citas en hora de vermú en Piruchela: True Mountains en concierto y el domingo, charla de ‘Xigantes e cabezudos’
Redacción