Últimos días para anotarse a la ‘III Xuntanza de mulleres de Neda’

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El Concello de Neda cierra este miércoles 18 el plazo de inscripción para la tercera edición de la ‘Reunión de mulleres de Neda’ para aquellas personas que residan en el municipio. Si quedan plazas libre se podrán sumar las de los demás municipios hasta el día 25 de marzo, ya que la fecha de celebración es el domingo 29 de marzo.

La iniciativa de ocio, que incluirá comida y música, pondrá punto final a la programación especial del 8M, Día de la Mujer.

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La actividad se desarrollará en el centro cívico, a partir de las 14.00 horas, y se concibe como una excusa para animar a las mujeres a dejar de lado por unas horas las responsabilidades familiares para pasarlo bien, compartiendo un tiempo de ocio con otras mujeres.

Quienes quieran disfrutar de este encuentro tendrán que apuntarse en la Casa Consistorial, pagando 25 euros.