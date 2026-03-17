Neda saca a licitación un macrocontrato de limpieza para los edificios e instalaciones municipales

Casa da Cultura de Neda Cedida

El Concello de Neda ha sacado a licitación el servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales, que incluye en el lote, entre otros, los dos colegios públicos de Primaria y el centro de salud del municipio.

La administración local invertirá un máximo de 285.225 euros al año en esta contratación, que contempla también tareas de control de acceso y mantenimiento en varias equipaciones deportivas locales. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 9 de abril para presentar sus ofertas.

La realización de este servicio busca garantizar las condiciones de higiene y salubridad requeridas para el correcto desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones municipales o en aquellas otras en las que la entidad local tiene que asumir el mantenimiento.

Así, el contrato, que se licita mediante procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, que es el económico, incluye las obras de limpieza de accesos, interiores y mobiliario de edificios directamente gestionados por el ayuntamiento como puede ser la Casa Consistorial, la Casa da Cultura, Centro Cívico y gimnasio, Casa das Palmeiras, Escola Infantil municipal ,el edificio de A Toeleira y el albergue de peregrinos, y también gestionados por otras administraciones.

Asimismo el contrato contempla también las instalaciones del CEIP Maciñeira, del CEIP San Isidro, del centro de salud de Neda o el Juzgado de Paz; unas dependencias que deben encontrarse en perfectas condiciones, tanto de limpieza como higiénico-sanitarias, valoran desde el Concello.

Instalaciones deportivas

Finalmente, la licitación recoge las tareas de conservación, mantenimiento, limpieza, así como el control de entrada y uso de las instalaciones deportivas del pabellón polideportivo municipal Ale de Paz, y del campo de fútbol Juanito González, asumiendo en este caso, por ejemplo, el mantenimiento del césped artificial y de las zonas verdes.

En total, el contrato, con una duración de un año prorrogable por otro, contabiliza unas 13.524 horas de trabajo repartidas a lo largo de los doce meses del año.

Las firmas interesadas podrán presentar ofertas para hacerse con el contrato y las condiciones del mismo pueden consultarse en el perfil del contratante del Concello de Neda.