Corte del suministro de agua en la zona de Casadelos y Xuvia

Concello de Neda Jorge Meis

La empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Neda –Veolia– informa de que, con motivo de la ejecución de trabajos de mejora en la red general, en la mañana de este miércoles 18 se verá interrumpido el suministro de agua en los hogares de la zona de Xuvia.

Se verán afectadas las viviendas ubicadas en la calle Victorino Novo, en la Travesía Victorino Novo, Pega, Casadelos, A Bacela, Camiño Vello, Castiñeiro y en Xuvia (números impares del 1 al 33). Detalla la empresa que el corte de agua se prolongará entre las 8.30 y las 14.00 horas.

El Concello lamenta las molestias que pueden ocasionarse entre los vecinos de las zonas afectadas