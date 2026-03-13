Mi cuenta

Agenda cultural

Dos citas en hora de vermú en Piruchela: True Mountains en concierto y el domingo, charla de ‘Xigantes e cabezudos’

El último encuentro forma parte del trabajo que desarrolla la asociación de Neda por recuperar la tradición de la que hay registros desde 1904 en este territorio

Redacción
13/03/2026 12:13
Miguel Anxo Romero foi un dos artistas que amosaron as súas pezas o ano pasado no local da Piruchela
Miguel Anxo Romero fue uno de los artistas que exhibieron sus obras el año pasado en el local de Piruchela
Daniel Alexandre
El programa del fin de semana en la asociación Piruchela de Neda empezará este sábado 14, a las 13.00 horas, al ritmo acústico de True Mountains.

El domingo 15, a las 12.30, con la conferencia del licenciado en Geografía e Historia especialista en Historia del Arte, Julio I. González Montañés, ‘Xigantes e cabezudos’. Esta presentación se enmarca en el trabajo que desarrolla la entidad por la recuperación de estos “seres” en Neda, donde se registran frecuentemente desde 1904.

Miguel Anxo Romero foi un dos artistas que amosaron as súas pezas o ano pasado no local da Piruchela

