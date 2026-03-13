Dos citas en hora de vermú en Piruchela: True Mountains en concierto y el domingo, charla de ‘Xigantes e cabezudos’

Miguel Anxo Romero fue uno de los artistas que exhibieron sus obras el año pasado en el local de Piruchela Daniel Alexandre

El programa del fin de semana en la asociación Piruchela de Neda empezará este sábado 14, a las 13.00 horas, al ritmo acústico de True Mountains.

El domingo 15, a las 12.30, con la conferencia del licenciado en Geografía e Historia especialista en Historia del Arte, Julio I. González Montañés, ‘Xigantes e cabezudos’. Esta presentación se enmarca en el trabajo que desarrolla la entidad por la recuperación de estos “seres” en Neda, donde se registran frecuentemente desde 1904.