Neda celebrará el 21 de marzo la andaina “Avanzando en igualdade”

La iniciativa, para mayores de 14 años, tiene abierta las inscripciones

Redacción
12/03/2026 19:04
Edición anterior de la andaina nedense por el 8M
Edición anterior de la andaina nedense por el 8M
Jorge Meis
Neda organiza el próximo sábado 21 de marzo una nueva edición de su andaina “Avanzando en igualdade”, incluida en la programación del Concello por el 8M.

La ruta partirá (10.00 horas) y culminará en Albarón, discurriendo por la orilla del Belelle hasta llegar a O Roxal. Allí continuará en ascenso por Gandarela y Ardá, comenzando el descenso hacia el punto de partida por Alcallás y A Mourela. La propuesta está abierta a mayores de 14 años y quienes estén interesados pueden inscribirse llamando a la biblioteca municipal (981 390 233), en horario de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

El Concello de Neda convoca una nueva ruta con el lema “Avanzando en igualdade”

Más información

La caminata, expone el Concello, cuenta con el apoyo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

