La Casa das Palmeiras de Neda acoge el jueves una charla sobre la salud hormonal femenina

Casa das Palmeiras AEIG

El ejecutivo de Neda impulsa este jueves 12 de marzo una charla bajo el título ‘A muller nas diferentes etapas da vida. Benditas hormonas’. La iniciativa, que se enmarca en la programación específica del Concello con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), comenzará a las 19.00 horas en la Casa das Palmeiras, con entrada gratuita.

La matrona del centro de salud de la localidad, Natalia Pérez, será la encargada del coloquio, en el que se abordará la influencia de las hormonas y de cómo convertirlas en aliadas en las distintas etapas de la vida. Así las cosas, en él se explicará el papel fundamental que desempeñan estas mensajeras químicas del cuerpo. “As fluctuacións marcan procesos clave que cómpre comprender”, exponen desde el gobierno de Ángel Alvariño, añadiendo que “buscar o equilibrio en cada etapa será esencial para o benestar”.