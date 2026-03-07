La nueva madrina de Lucero del Alba se presenta en la Casa da Cultura de Neda

Inés Domínguez Puentes, la nueva madrina de Lucero del Alba Cedida

Inés Domínguez Puentes es el nombre de la madrina que presentará oficialmente la agrupación Lucero del Alba, esta misma tarde de sábado 7, a las 19.00 horas en la Casa da Cultura de Neda.

Con vistas a la noche de las Pepitas se dará a conocer a la madrina como marca la tradición: será su predecesora, Jezabel Santoro Bellón, la encargada de colocar la banda y la capa a su sucesora.