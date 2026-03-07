Mi cuenta

La nueva madrina de Lucero del Alba se presenta en la Casa da Cultura de Neda

Inés Domínguez Puentes, que sucede a Jezabel Santoro Bellón, será la protagonista de esta tarde de sábado

Redacción
07/03/2026 12:38
Inés Domínguez Puentes es el nombre de la madrina que presentará oficialmente la agrupación Lucero del Alba, esta misma tarde de sábado 7, a las 19.00 horas en la Casa da Cultura de Neda.

Con vistas a la noche de las Pepitas se dará a conocer a la madrina como marca la tradición: será su predecesora, Jezabel Santoro Bellón, la encargada de colocar la banda y la capa a su sucesora.

