Axenda cultural
O documental da memoria histórica de Mugardos chega á Piruchela de Neda antes da visita de Elena Ferro
A autora do filme, Vera Varela, estará presente no primeiro encontro da semana, este mesmo venres 6
‘Mugardos lugar dos... silencios’ é o título do documental que se proxectará este mesmo venres 6 no local da Piruchela, en Neda, a partir das 20.30 horas, nun encontro que contará coa presenza da súa creadora, Vera Varela.
Ademais, a axenda da fin de semana continúa cunha novidade radiofónica, o primeiro podcast Pirucharla, no que Ana Santiago entrevistará a Elena Ferro, a artesá que se popularizou por actualizar o calzado tradicional galego na súa firma Eferro.