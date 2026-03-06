Mi cuenta

Diario de Ferrol

Axenda cultural

O documental da memoria histórica de Mugardos chega á Piruchela de Neda antes da visita de Elena Ferro

A autora do filme, Vera Varela, estará presente no primeiro encontro da semana, este mesmo venres 6

Redacción
06/03/2026 13:44
Unha das protagonistas do documental de Vera Varela 'Mugardos lugar dos... silencios'
Cedida
Cedida
‘Mugardos lugar dos... silencios’ é o título do documental que se proxectará este mesmo venres 6 no local da Piruchela, en Neda, a partir das 20.30 horas, nun encontro que contará coa presenza da súa creadora, Vera Varela.

Ademais, a axenda da fin de semana continúa cunha novidade radiofónica, o primeiro podcast Pirucharla, no que Ana Santiago entrevistará a Elena Ferro, a artesá que se popularizou por actualizar o calzado tradicional galego na súa firma Eferro.

