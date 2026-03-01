Mi cuenta

Curso de formación sobre seguridad en internet y uso de la IA en el municipio de Neda

La acción, gratuita, se dirige a personas mayores de 18 años

Redacción Ferrol
01/03/2026 14:21
La formación, dirigida a mayores de edad, se celebrará en la Casa de la Cultura nedense 
AEIG
El proyecto “Reto rural dixital”, destinado a formar a la población adulta en competencias digitales, traerá al municipio de Neda la primera quincena de marzo un nuevo curso de capacitación. Se trata de una acción formativa para mejorar el uso que hace la población de las nuevas tecnologías de información y comunicación y aprovechar sus potencialidades. El Consistorio mantiene abierto el plazo de matrícula en la biblioteca municipal (981 390 233).

La formación se impartirá en la Casa de la Cultura local los días 10, 11 y 12 de marzo, entre 10 y 13 horas. Serán en total ocho horas de clase, dirigidas a población mayor de edad.

La actividad, gratuita, la promueve la Fundación Orange y Fundación FDI.

