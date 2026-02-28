Neda
Neda organiza un taller práctico para preparar a diario cenas rápidas y saludables
Las plazas para la iniciativa, el 9 de marzo, ya se han agotado
Bajo el título “Ceas rápidas e saudables para o día a día”, Neda organiza el próximo 9 marzo un taller práctico que se desarrollará en la Casa da Cultura (de 17.30 a 19.00 horas).
La iniciativa, que ya ha cubierto todas las plazas, correrá a cargo de la nutricionista Almudena Seijo, que ofrecerá a las vecinas y vecinos herramientas útiles para mejorar sus hábitos alimenticios reduciendo el consumo de comida ultraprocesada, entre otras cuestiones.
Tras el apartado teórico, las personas asistentes aprenderán a montar cenas rápidas y apetecibles con ingredientes habituales. “Dado o interese que espera a iniciativa, se algún dos inscritos non pode acudir, pregamos que o comunique”, demanda el Concello.