Neda

Neda organiza un taller práctico para preparar a diario cenas rápidas y saludables

Las plazas para la iniciativa, el 9 de marzo, ya se han agotado

Redacción
28/02/2026 18:03
Concello
Bajo el título “Ceas rápidas e saudables para o día a día”, Neda organiza el próximo 9 marzo un taller práctico que se desarrollará en la Casa da Cultura (de 17.30 a 19.00 horas).

La iniciativa, que ya ha cubierto todas las plazas, correrá a cargo de la nutricionista Almudena Seijo, que ofrecerá a las vecinas y vecinos  herramientas útiles para mejorar sus hábitos alimenticios reduciendo el consumo de comida ultraprocesada, entre otras cuestiones.

Tras el apartado teórico, las personas asistentes aprenderán a montar cenas rápidas y apetecibles con ingredientes habituales. “Dado o interese que espera a iniciativa, se algún dos inscritos non pode acudir, pregamos que o comunique”, demanda el Concello.

