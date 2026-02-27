Neda reclama a la Xunta que garantice la seguridad de la curva do Poulo, en la AC-862

El Concello remitió antes de Entroido la petición Cedida

El Ayuntamiento de Neda ha exigido nuevamente a la Axencia de Infraestruturas, dependiente del gobierno autonómico, que actúe “de modo urxente” en la zona de la conocida como Volta do Poulo (Xuvia), en la carretera autonómica AC-862.

El Concello incide en que se observa desde hace meses el deterioro de la vía, “consistente nun desprazamento do conxunto vial-beirarrúa cara o noiro de contención”, expone el gobierno local. Desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño remarcan que, según el Catastro inmobiliario, la titularidad de ese conjunto “corresponde á Xunta de Galicia”.

Por ello, el Consistorio remitió un escrito al órgano encargado de gestionar la red gallega de carreteras –antes de que se celebrasen los carnavales, resalta la administración local– para que “se realicen as actuacións necesarias para garantir a estabilidade da vía e beirrúa indicadas”.