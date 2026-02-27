Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda reclama a la Xunta que garantice la seguridad de la curva do Poulo, en la AC-862

El Concello ha remitido la petición a la Axencia Galega de Infraestruturas

Redacción
27/02/2026 21:08
El Concello remitió antes de Entroido la petición
El Concello remitió antes de Entroido la petición
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Ayuntamiento de Neda ha exigido nuevamente a la Axencia de Infraestruturas, dependiente del gobierno autonómico, que actúe “de modo urxente” en la zona de la conocida como Volta do Poulo (Xuvia), en la carretera autonómica AC-862.

El Concello incide en que se observa desde hace meses el deterioro de la vía, “consistente nun desprazamento do conxunto vial-beirarrúa cara o noiro de contención”, expone el gobierno local. Desde el ejecutivo que dirige Ángel Alvariño remarcan que, según el Catastro inmobiliario, la titularidad de ese conjunto “corresponde á Xunta de Galicia”.

Cambio de barandillas en mal estado en Neda para mejorar la seguridad de los transeúntes

Más información

Por ello, el Consistorio remitió un escrito al órgano encargado de gestionar la red gallega de carreteras –antes de que se celebrasen los carnavales, resalta la administración local– para que “se realicen as actuacións necesarias para garantir a estabilidade da vía e beirrúa indicadas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Concello remitió antes de Entroido la petición

Neda reclama a la Xunta que garantice la seguridad de la curva do Poulo, en la AC-862
Redacción
El ideal gallego

“Campanas de Bastabales”, homenajea a Rosalía de Castro en la Casa da Cultura de Neda este sábado
Redacción
Dos fotografías con las que los populares denuncian la situación

El PP de Neda denuncia la “inexistencia” de servicios básicos y urge un “plan de trabajo”
Redacción
Acto nacional contra a emerxencia linguistica

Acto comarcal de Queremos Galego en Neda “contra a emerxencia lingüística”
Redacción