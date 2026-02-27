“Campanas de Bastabales”, homenajea a Rosalía de Castro en la Casa da Cultura de Neda este sábado

En la tarde de este sábado, a partir de las 20.00 horas, los escenarios de la Casa da Cultura de Neda acogerán la representación de la pieza teatral “Campanas de Bastabales” de la compañía naronesa Imaxina-T, dirigida por Luis G. Ramos.

La obra se centra en la figura de Alejandra, hija de Rosalía, que tras la muerte de su madre descubre unas cartas con secretos guardados. Con esta representación se homenajea a Rosalía, por su reciente aniversario –23 de febrero–.

Las entradas estarán a la venta en la taquilla de la Casa da Cultura desde una hora antes del inicio de la función, a un precio de dos euros.