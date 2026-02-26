Mi cuenta

Neda

El PP de Neda denuncia la “inexistencia” de servicios básicos y urge un “plan de trabajo”

Reclama un "plan de trabajo" y un "calendario urgente" para reparar desperfectos

Redacción
26/02/2026 19:38
Dos fotografías con las que los populares denuncian la situación de abandono
PP
El Partido Popular (PP) de Neda lamenta la situación de “abandono” en la que se encuentra “buena parte” de la localidad.

La formación apunta la “inexistencia” de servicios básicos como el alumbrado y la limpieza y enumera las deficiencias que presentan “año tras año” varias zonas del municipio. En este sentido, señalan “barandillas de los puentes atadas con cuerdas, aceras destrozadas, farolas tambaleándose” o goteras en el pabellón y el edificio de A Toeleira. Los populares ponen el foco, asimismo, en el reclamo turístico que supone el Camino Inglés, que, sin embargo, se ve empañado por “fuentes públicas sin agua, aceras resbaladizas por la falta de limpieza o barandillas rotas y oxidadas”.

Un momento de la sesión plenaria

El PP de Neda denuncia la “dejadez e ineficacia” del gobierno municipal socialista

No obstante, el PP asevera que “mensualmente se abonan facturas por mantenimiento de suministro eléctrico, limpieza viaria (...) que suman unos cuantos miles de euros por servicios inexistentes”. Por todo ello, reclama un “plan de trabajo” y un “calendario urgente” para la reparación de todos los desperfectos.

