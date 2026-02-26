El PP de Neda denuncia la “inexistencia” de servicios básicos y urge un “plan de trabajo”

Dos fotografías con las que los populares denuncian la situación de abandono PP

El Partido Popular (PP) de Neda lamenta la situación de “abandono” en la que se encuentra “buena parte” de la localidad.

La formación apunta la “inexistencia” de servicios básicos como el alumbrado y la limpieza y enumera las deficiencias que presentan “año tras año” varias zonas del municipio. En este sentido, señalan “barandillas de los puentes atadas con cuerdas, aceras destrozadas, farolas tambaleándose” o goteras en el pabellón y el edificio de A Toeleira. Los populares ponen el foco, asimismo, en el reclamo turístico que supone el Camino Inglés, que, sin embargo, se ve empañado por “fuentes públicas sin agua, aceras resbaladizas por la falta de limpieza o barandillas rotas y oxidadas”.

El PP de Neda denuncia la “dejadez e ineficacia” del gobierno municipal socialista Más información

No obstante, el PP asevera que “mensualmente se abonan facturas por mantenimiento de suministro eléctrico, limpieza viaria (...) que suman unos cuantos miles de euros por servicios inexistentes”. Por todo ello, reclama un “plan de trabajo” y un “calendario urgente” para la reparación de todos los desperfectos.