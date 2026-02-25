Mi cuenta

Acto comarcal de Queremos Galego en Neda “contra a emerxencia lingüística”

O vindeiro 14 de marzo terá lugar en Compostela unha asemblea “multitudinaria”

Redacción
25/02/2026 20:59
Acto nacional contra a emerxencia linguistica
Un momento do acto deste mércores na Casa das Palmeiras
Emilio Cortizas
A Casa das Palmeiras de Neda acolleu este mércores pola tarde o acto comarcal de Queremos Galego “contra a emerxencia lingüística”. Nel tomaron parte a coordinadora da plataforma, Xela Armas; a presidenta da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), Ana María Pérez Rico; o voceiro do colectivo en Ferrolterra, Pepe Cunha; e o organizador comarcal Francisco Xabier Gil. 

No transcurso do encontro abordouse a celebración da asemblea multitudinaria que terá lugar o vindeiro 14 de marzo na praza da Quintana de Compostela e na que se darán a coñecer á cidadanía os resultados do proceso social Lingua Vital.

Nel participaron máis de 100 persoas de maneira activa nos ámbitos dos dereitos lingüísticos, a calidade da lingua, os servizos públicos, o ensino, os medios de comunicación ou as novas tecnoloxías, entre outros, “a partir das máis de 1.300 achegas procedentes das asembleas convocadas en todas as comarcas”, explican desde a plataforma Queremos Galego.

Lingua Vital

En concreto, Lingua Vital proporá avances normativos para a oferta positiva e a extensión e información, entre outras cuestións, da necesidade de fomentar unha lingua de calidade, a consolidación do galego como idioma “normal, predeterminada e plenamente operativa” en todos os servizos públicos e a derrogación do decreto contra o galego no ensino.

A actuación musical de Xoán Padín puxo o broche final en Ferrolterra ao evento “contra a emerxencia lingüística”

Acto nacional contra a emerxencia linguistica

Redacción
