Memoria histórica

“Os martes da memoria” falan con Bernardo Máiz sobre a guerrilla, na Muchiqueira

A Asociación Memoria Histórica Democrática organiza este ciclo en colaboración coa AVV de Ancos

Redacción
23/02/2026 20:04
Presentación dun dos libros de Bernardo Máiz, neste caso "Amada García e os seus arredores", no Ateneo Ferrolán
Presentación dun dos libros de Bernardo Máiz, neste caso "Amada García e os seus arredores", no Ateneo Ferrolán
Daniel Alexandre
O investigador e doutor en Historia Contemporánea ferrolán Bernardo Máiz continuará esta tarde o ciclo divulgativo “Os martes da memoria”, que organiza a Asociación Memoria Histórica Democrática en colaboración coa asociación veciñal de Ancos. No seu local social da Muchiqueira desenvolverase este martes 24, ás 19.30 horas, este novo encontro do programa.

A temática á que se atenderá na xuntanza é a guerrilla, sobre a que Máiz se especializou ao longo do seu percorrido, materializándose en distintos títulos como “Resistencia, guerrilla e represión. Causas e Consellos de Guerra. Ferrol 1934-1955”.

Con esta sesión dase continuidade a un ciclo que proxectou documentais como “A pegada dos avós”, “O segredo da Frouxeira” e “Misiones pedagógicas”, amais de ofrecer conferencias con personalidades de renome neste eido como Máiz ou Enrique Barrera.

