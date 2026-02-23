“Os martes da memoria” falan con Bernardo Máiz sobre a guerrilla, na Muchiqueira
A Asociación Memoria Histórica Democrática organiza este ciclo en colaboración coa AVV de Ancos
O investigador e doutor en Historia Contemporánea ferrolán Bernardo Máiz continuará esta tarde o ciclo divulgativo “Os martes da memoria”, que organiza a Asociación Memoria Histórica Democrática en colaboración coa asociación veciñal de Ancos. No seu local social da Muchiqueira desenvolverase este martes 24, ás 19.30 horas, este novo encontro do programa.
A temática á que se atenderá na xuntanza é a guerrilla, sobre a que Máiz se especializou ao longo do seu percorrido, materializándose en distintos títulos como “Resistencia, guerrilla e represión. Causas e Consellos de Guerra. Ferrol 1934-1955”.
Con esta sesión dase continuidade a un ciclo que proxectou documentais como “A pegada dos avós”, “O segredo da Frouxeira” e “Misiones pedagógicas”, amais de ofrecer conferencias con personalidades de renome neste eido como Máiz ou Enrique Barrera.