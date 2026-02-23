Neda abre el trámite para cubrir temporalmente la plaza de juez de paz

Concello de Neda Jorge Meis

El Concello nedense busca un juez o jueza de paz sustituto, un proceso que convocan desde el decanato de la administración ferrolana para cubrir “no máis breve prazo posible”.

Todos aquellos interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos previos, como pueden ser estar empadronado en el municipio, ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de cargo público y, como explican desde la administración, las funciones a desarrollar por el o la seleccionada serán las propias del titular, a quien se cubrirá en periodos vacantes o incapacidades laborales.

Aquellas personas interesadas que cumplan estas condiciones deberán personarse en la oficina de registro y reparto de los Juzgados de Ferrol, situada en el Servicio Común General del Tribunal de Instancia de la calle Coruña.

Según detalla el edicto firmado por el presidente del tribunal, en el momento de la presentación se deberá aportar el DNI, profesión, domicilio y el certificado de penales, además de acreditar méritos académicos, profesionales o experiencia previa en puestos similares. El anuncio oficial, registrado el pasado 20 de febrero, permanecerá expuesto en el tablón de anuncios municipal durante un mes para su consulta.