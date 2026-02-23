Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda abre el trámite para cubrir temporalmente la plaza de juez de paz

El anuncio oficial permanecerá expuesto en el tablón de anuncios municipal durante un mes 

Redacción
23/02/2026 16:11
Concello de Neda
Concello de Neda
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello nedense busca un juez o jueza de paz sustituto, un proceso que convocan desde el decanato de la administración ferrolana para cubrir “no máis breve prazo posible”.

Todos aquellos interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos previos, como pueden ser estar empadronado en el municipio, ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de cargo público y, como explican desde la administración, las funciones a desarrollar por el o la seleccionada serán las propias del titular, a quien se cubrirá en periodos vacantes o incapacidades laborales.

Aquellas personas interesadas que cumplan estas condiciones deberán personarse en la oficina de registro y reparto de los Juzgados de Ferrol, situada en el Servicio Común General del Tribunal de Instancia de la calle Coruña.

Según detalla el edicto firmado por el presidente del tribunal, en el momento de la presentación se deberá aportar el DNI, profesión, domicilio y el certificado de penales, además de acreditar méritos académicos, profesionales o experiencia previa en puestos similares. El anuncio oficial, registrado el pasado 20 de febrero, permanecerá expuesto en el tablón de anuncios municipal durante un mes para su consulta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Concello de Neda

Neda abre el trámite para cubrir temporalmente la plaza de juez de paz
Redacción
Praza de Rosalía, no Día das Letras, onde este luns 23 realiza un acto o BNG

Chega o Día de Rosalía cargado de convocatorias por 8 concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal
Redacción
palilleiras en neda

Dos décadas de tradición en Neda con más de 400 mujeres en la Xuntanza de Palilleiras
Redacción
O investigador Xosé Manuel Seixas Ares tamén adoita falar do Entroido galego por centros educativos, entre eles este ano o IES Concepción Arenal

O investigador do Entroido, Xosé Manuel Seixas, visita Neda dentro da axenda da Piruchela
Redacción