Dos décadas de tradición en Neda con más de 400 mujeres en la Xuntanza de Palilleiras

Palilleiras en Neda Jorge Meis

El municipio de Neda se transformó este sábado en el epicentro de la artesanía con la celebración de la Xuntanza de Palilleiras, una edición especial que conmemora los 20 años de este evento reivindicando la tradición del encaje de bolillos.

La cita, organizada por la Asociación Filigrana en colaboración con el Concello de Neda, acogió a un total de 420 artesanas –con representantes de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra– con el objetivo de poner en valor el trabajo minucioso de estas mujeres y asegurar que este legado cultural no se pierda con el paso del tiempo.

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño, acudió al pabellón municipal Ale de Paz para dar la bienvenida a las participantes. Estuvo acompañado por la presidenta de la asociación, Ángeles Rodríguez, y otros miembros del gobierno local, que fueron testigos de la gran novedad con motivo de un aniversario tan redondo: una muestra exclusiva de la maestra, diseñadora y restauradora Ana Rosa Lista, responsable de la Casa Escuela Obradoiro de Ana Rosa.

Palilleiras en Neda Jorge Meis

Entre las piezas que se pudieron disfrutar y que son obra de esta maestra se encontraba el escudo de Galicia, la catedral de Santiago, la tradicional vieira de los peregrinos o la máscara de un peliqueiro.

A partir de las cuatro de la tarde fue cuando el recinto se abrió para que los más curiosos pudiesen acercarse al pabellón de Neda para ver de cerca la laboriosa actividad que llevan a cabo las palilleiras –la presencia de hombres sigue siendo la excepción–, trabajando en directo. Se pudieron recorrer los diversos puestos de venta y exhibición , relacionados con el sector y llegados desde distintos puntos de España.

El sorteo de regalos animó la tarde en esta encuentro.