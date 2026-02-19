O investigador do Entroido, Xosé Manuel Seixas, visita Neda dentro da axenda da Piruchela
Esta fin de semana tamén vai ao local Anxos García Fonte coa curta "A rosa incandescente" e haberá unha cata de cervexas galegas AleAlé
A programación que propón para este mes de febreiro a asociación cultural, gastronómica e deportiva Piruchela, con sede na rúa Trovador Esquío, na vila de Neda, acada este mesmo xoves 19 un encontro con Xosé Manuel Seixas Ares, investigador do Entroido. Este venres 20 proxectarase a curtametraxe de Anxos García Fonte “A rosa incandescente” e ao día seguinte proponse unha cata de cervexas AleAlé, que ten prazas limitadas.
O estudoso do Entroido, con décadas de experiencia investigadora neste eido, falará das máscaras tradicionais galegas e do ciclo do inverno, ás 20.30, precisamente a mesma hora na que o local se transformará en sala de cinema ao día seguinte. Esta proxección de “A rosa incandescente”, dirixida por David Vázquez, contará coa presenza da guionista e produtora Anxos García Fonte.
Por outra parte, as persoas interesadas en probar catro tipos de cervexas da marca galega AleAlé, acompañadas dun petisco, o domingo, poden reservar a súa praza contactactando coa organización no teléfono 675 082 809 (as asociadas poderán participar por 15 euros e o resto, por 20).