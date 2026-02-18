Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

La Xunta activa un plan urgente de limpieza en el Belelle y el Basteiro, en Neda

Las constantes lluvias desde comienzos de año provocaron la crecida de los ríos y desbordamientos

Redacción
18/02/2026 17:27
Operarios de Augas de Galicia en sus trabajos en el municipio de Neda
Operarios de Augas de Galicia en sus trabajos en el municipio de Neda
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La sucesión de temporales de las últimas semanas, con la crecida de varios ríos provocando desbordamientos y poniendo en jaque a vecinos y vecinas, ha obligado a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a intervenir de urgencia en el municipio de Neda. A través del organismo Augas de Galicia, el ejecutivo autonómico ha iniciado trabajos “inmediatos” de conservación en los tramos interurbanos del Belelle y el Basteiro, con el objetivo de evitar que la acumulación de restos vegetales provoque inundaciones.

Inundaciones en Neda

Los ríos, más allá del límite: “Empezó a rugir por la noche y se desbordó”

Más información

En concreto, los trabajos se centran en despejar el cauce fluvial, actualmente obstaculizado por la caída de árboles y la acumulación de biomasa arrastrada por el viento y las lluvias recientes. La celeridad de estas tareas, expone el departamento que dirige Ángeles Vázquez, responde a una necesidad de seguridad, ya que la zona afectada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi). Así, la retirada de estos “tapones” naturales es vital para garantizar que, ante nuevas subidas del caudal, el agua pueda circular sin encontrar barreras que deriven en desbordamientos.

3,3 kilómetros

Según ha informado la administración gallega al Ayuntamiento nedense, el operativo abarca una longitud total de 3,3 kilómetros dentro de la parroquia de Santa María. En concreto, se actuará sobre un tramo de 2,9 kilómetros del río Belelle y la limpieza cubrirá unos 400 metros más en el Basteiro.

Inundaciones Neda

Martes de “calma” en los municipios de las comarcas tras las intensas riadas del pasado lunes

Más información

El plan de ejecución de estos trabajos tiene una duración estimada de seis jornadas. Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático explican, asimismo, que para llevar a cabo la retirada de obstáculos, los operarios combinarán el uso de herramientas manuales, como pueden ser motosierras, con el apoyo de maquinaria pesada –tractores– para extraer los troncos que cuenten con mayor envergadura.

Una vez culminadas las labores, el departamento autonómico espera que ambos ríos recuperen su capacidad de desagüe habitual, minimizando el impacto de futuros episodios meteorológicos adversos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Operarios de Augas de Galicia en sus trabajos en el municipio de Neda

La Xunta activa un plan urgente de limpieza en el Belelle y el Basteiro, en Neda
Redacción
En Neda los puntos inundados este lunes amanecían liberados de agua

Las aguas vuelven a su cauce en Neda y cuatro ríos de Ferrolterra continúan en alerta naranja
Redacción
Imagen de archivo de la casa consistorial de Neda

Siete asociaciones de Neda dispondrán de ayudas municipales para sus actividades
Redacción
Río desbordado en Neda este lunes

Desbordamientos de ríos y alerta naranja en siete municipios de Ferrolterra
Redacción