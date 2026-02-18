La Xunta activa un plan urgente de limpieza en el Belelle y el Basteiro, en Neda

Operarios de Augas de Galicia en sus trabajos en el municipio de Neda Xunta

La sucesión de temporales de las últimas semanas, con la crecida de varios ríos provocando desbordamientos y poniendo en jaque a vecinos y vecinas, ha obligado a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a intervenir de urgencia en el municipio de Neda. A través del organismo Augas de Galicia, el ejecutivo autonómico ha iniciado trabajos “inmediatos” de conservación en los tramos interurbanos del Belelle y el Basteiro, con el objetivo de evitar que la acumulación de restos vegetales provoque inundaciones.

En concreto, los trabajos se centran en despejar el cauce fluvial, actualmente obstaculizado por la caída de árboles y la acumulación de biomasa arrastrada por el viento y las lluvias recientes. La celeridad de estas tareas, expone el departamento que dirige Ángeles Vázquez, responde a una necesidad de seguridad, ya que la zona afectada está catalogada como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi). Así, la retirada de estos “tapones” naturales es vital para garantizar que, ante nuevas subidas del caudal, el agua pueda circular sin encontrar barreras que deriven en desbordamientos.

3,3 kilómetros

Según ha informado la administración gallega al Ayuntamiento nedense, el operativo abarca una longitud total de 3,3 kilómetros dentro de la parroquia de Santa María. En concreto, se actuará sobre un tramo de 2,9 kilómetros del río Belelle y la limpieza cubrirá unos 400 metros más en el Basteiro.

El plan de ejecución de estos trabajos tiene una duración estimada de seis jornadas. Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático explican, asimismo, que para llevar a cabo la retirada de obstáculos, los operarios combinarán el uso de herramientas manuales, como pueden ser motosierras, con el apoyo de maquinaria pesada –tractores– para extraer los troncos que cuenten con mayor envergadura.

Una vez culminadas las labores, el departamento autonómico espera que ambos ríos recuperen su capacidad de desagüe habitual, minimizando el impacto de futuros episodios meteorológicos adversos.