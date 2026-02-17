Las aguas vuelven a su cauce en Neda y cuatro ríos de Ferrolterra continúan en alerta naranja

En Neda los puntos inundados este lunes amanecían liberados de agua Cedida

Después de una jornada de lunes con ríos desbordados en los municipios de Neda, Fene y Valdoviño, así como crecidas de caudal en seis más, este martes Ferrolterra ha amanecido con las aguas volviendo a su cauce, literalmente, tras unas horas en las que no se han producido precipitaciones de intensidad.

El Concello nedense informaba a primera hora de que el río Basteiro, a su paso por As Augas y Santa María, retrocedía y la anegación iba mermando, mientras que el Belelle y el río Castro aún seguían crecidos y "mostrando a súa forza", con tierras inundadas en sus cuencas.

Por su parte, desde el Concello de Fene, otro de los más afectados por el desbordamiento del Cádavo en el entorno de la calle San Estevo, explican que el agua no pudo evacuarse al estar obstruido un registro en el que se quedó atravesado un tronco que fue arrastrado por la corriente.

Ante la imposibilidad de retirarlo de forma manual, se ejecutó la apertura de un pequeño trecho de aglomerado, permitiendo liberar el registro, trasladan, indicando además que se estudiará la posibilidad de instalar uno de mayor tamaño en este punto para minimizar riesgos.

La alcaldesa fenesa, Sandra Permuy, después de haber estado el caudal en nivel rojo del Inungal este lunes, destacó que en esta jornada "o risco xa remitiu, grazas á rápida resposta do Concello e ao bo funcionamento das medidas preventivas postas en marcha", enumerando la coordinación de la Policía Local, Protección Civil y el personal municipal.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia mantiene activado el Plan Inungal de seguimiento de caudal y, en lo tocante a Ferrolterra, hay cuatro puntos en nivel naranja, "risco elevado", al presentar niveles superiores a los habituales.

Así, conviene "extremar a precaución" en las zonas próximas al río Mera, en Ortigueira; al Rego das Mestas, en Valdoviño; el Cádavo, en Fene, y en el Xubia a su paso por San Sadurniño.