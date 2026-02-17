Mi cuenta

Diario de Ferrol

Las aguas vuelven a su cauce en Neda y cuatro ríos de Ferrolterra continúan en alerta naranja

El Plan Inungal sigue activo en la zona por "riesgo elevado" de anegamientos

Redacción
17/02/2026 12:04
En Neda los puntos inundados este lunes amanecían liberados de agua
En Neda los puntos inundados este lunes amanecían liberados de agua
Cedida
Después de una jornada de lunes con ríos desbordados en los municipios de Neda, Fene y Valdoviño, así como crecidas de caudal en seis más, este martes Ferrolterra ha amanecido con las aguas volviendo a su cauce, literalmente, tras unas horas en las que no se han producido precipitaciones de intensidad.

El Concello nedense informaba a primera hora de que el río Basteiro, a su paso por As Augas y Santa María, retrocedía y la anegación iba mermando, mientras que el Belelle y el río Castro aún seguían crecidos y "mostrando a súa forza", con tierras inundadas en sus cuencas. 

Inundaciones en Neda

Los ríos, más allá del límite: “Empezó a rugir por la noche y se desbordó”

Por su parte, desde el Concello de Fene, otro de los más afectados por el desbordamiento del Cádavo en el entorno de la calle San Estevo, explican que el agua no pudo evacuarse al estar obstruido un registro en el que se quedó atravesado un tronco que fue arrastrado por la corriente.

Ante la imposibilidad de retirarlo de forma manual, se ejecutó la apertura de un pequeño trecho de aglomerado, permitiendo liberar el registro, trasladan, indicando además que se estudiará la posibilidad de instalar uno de mayor tamaño en este punto para minimizar riesgos. 

Arreglo en la tapa de registro de Fene
Arreglo en la tapa de registro de Fene

La alcaldesa fenesa, Sandra Permuy, después de haber estado el caudal en nivel rojo del Inungal este lunes, destacó que en esta jornada "o risco xa remitiu, grazas á rápida resposta do Concello e ao bo funcionamento das medidas preventivas postas en marcha", enumerando la coordinación de la Policía Local, Protección Civil y el personal municipal.

Nivel naranja

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia mantiene activado el Plan Inungal de seguimiento de caudal y, en lo tocante a Ferrolterra, hay cuatro puntos en nivel naranja, "risco elevado", al presentar niveles superiores a los habituales. 

Galería

Los ríos desbordan en Neda, Fene, Mugardos y Narón: las imágenes de una jornada de alerta

Inundaciones en NedaVer más imágenes

Así, conviene "extremar a precaución" en las zonas próximas al río Mera, en Ortigueira; al Rego das Mestas, en Valdoviño; el Cádavo, en Fene, y en el Xubia a su paso por San Sadurniño.

