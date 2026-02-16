Mi cuenta

Diario de Ferrol

Neda

Siete asociaciones de Neda dispondrán de ayudas municipales para sus actividades

El Concello reservó una partida de 10.000 euros

Redacción
16/02/2026 22:50
Imagen de archivo de la casa consistorial de Neda
Imagen de archivo de la casa consistorial de Neda
Cedida
El Ayuntamiento de Neda ha concedido subvenciones a siete entidades del municipio destinadas a sufragar parte de los gastos de las actividades que llevaron a cabo durante el pasado ejercicio.

El ejecutivo que dirige Ángel Alvariño reservó una partida de 10.000 euros para repartir entre las distintas asociaciones vecinales, culturales, de mujeres o de padres y madres del alumnado nedense que se presentaron a la convocatoria, con un importe máximo para cada una de 1.500 euros.

Entre los criterios valorados figuraron, entre otras cuestiones, el interés de las iniciativas propuestas, su repercusión social, su carácter permanente, su contribución al uso de la lengua gallega o que sus destinatarios fuesen mayores o jóvenes.

En concreto, las entidades beneficiarias fueron: la Asociación de Veciños O Castro de Viladonelle, Lucero del Alba, Asociación Filigrana, Asociación de Amas de Casa, Semente de Trasancos y las Anpas de los CEIP A Maciñeira y San Isidro.

Con estas aportaciones, “o Concello busca contribuír ao fortalecemento do tecido social, apoiando ás asociacións na realización de actividades, programas e eventos de carácter cultural e de lecer”, explican desde el gobierno local.

