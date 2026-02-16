Desbordamientos de ríos y alerta naranja en siete municipios de Ferrolterra

Río desbordado en Neda este lunes Cedida

Tres municipios de Ferrolterra están sufriendo inundaciones en las últimas horas y otros cuatro están "con el agua al cuello". Entre los primeros está Neda, en la zona de Santa María; el barrio de Perlío, en Fene, y dos localizaciones en Mugardos, Franza y O Seixo.

Las copiosas lluvias que no cesan han desbordado los caudales, pero también han obligado a la Xunta de Galicia a actualizar el Plan Inungal a nivel naranja en cinco cauces de las comarcas por superar sus niveles habituales y presentar un riesgo elevado en sus márgenes.

En este listado aparece el río Condomiñas (Cedeira), el Mera (Ortigueira), el Rego das Mestas (Valdoviño), el Cádavo (Fene) y el Xubia (San Sadurniño). No obstante, son al menos una decena los cursos que están en riesgo o ya inundados.

Concellos en guardia

El Concello de Valdoviño ya ha movido ficha por el desbordamiento del río en San Vicente, en la parroquia de Meirás, restringiendo la circulación de vehículos en la zona. Además, está realizando un seguimiento en Rego das Mestas, en Vilarrube.

Corte de vial en Meirás Cedida

En el caso de Neda, el Consistorio traslada una "máxima preocupación" por el desbordamiento de madrugada de los ríos Belelle y Basteiro, anegando terrenos en la zona de As Augas, donde ha llegado a algunas viviendas.

Han procedido a cortar los accesos rodados al lugar y a alertar a Augas de Galicia para que retire la máquina excavadora que trabajaba en las obras complementarias de la retirada del azud de Muíño do Carballo ante el riesgo de la que la lleve la corriente.

Asimismo, el río Castro se encuentra "totalmente desbordado" inundando por completo el área recreativa de A Cobeluda. Piden que "se extreme la precaución" y que la vecindad no se acerque al entorno de los ríos y, por supuesto, no cruce en zonas inundadas.