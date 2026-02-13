Neda desafió al agua con música y humor en el comienzo del Entroido

Una de las comparsas participantes Daniel Alexandre

El buen humor, la música y, por supuesto, los disfraces, ayudaron a vencer una nueva jornada de lluvias que no dio tregua en el arranque de los carnavales del concello de Neda.

El desfile en el que estaba previsto que participasen más de 300 personas de las comparsas y grupos tuvo que ser suspendido por la lluvia, con lo que la fiesta se limitó a un único espacio, el pabellón Ale de Paz, donde se llevó a cabo, como estaba previsto, el tradicional festival, presentado por el Dúo Estrellas, en el que participaron las naronesas Tróupele Tróupele, Os Argalleiros, Os Parrandolos, y As Xoaniñas de Chao; la ferrolana Os Colludos; la fenesa Os Scratchados; la eumesa Xente de aquí e acolá; las nedenses A Canteira y Semente de Trasancos, además del grupo Caralletas.

El jurado valoró la originalidad y vestimenta, la crítica de la realidad local y comarcal de las letras de las canciones, la animación y la puesta en escena por parte de los integrantes de la comparsa. Además, hubo concurso y baile de disfraces, con el reparto de hasta nueve cestas de productos de carnaval (tres por categoría: individual, pareja y grupo).

El Entroido no se despide aún de Neda y el próximo martes 17, festivo local, habrá una gran fiesta infantil y la tradicional quema del Meco, obra de Carlos García, que ya se podía ver este viernes en exposición en el pabellón. Como epílogo, todavía habrá dos eventos más: el día 20, en el centro cívico, la merienda de mayores, y el día 22 el gran cocido intergeneracional, en el pabellón municipal.

Pero aprovechando los días de Entroido, este sábado Neda continúa con fiesta, en este caso con fines benéficos. Será un “Tardeo Remember Solidario”, una iniciativa, con música desde los ochenta al 2000 y destinada a recaudar fondos para apoyar el trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ferrol. La fiesta será a partir de las 17.30 horas y participarán hasta cinco dj’s –Josy Da Grave, Cobelo, DJ Chavetas, Iván Estévez y Celso DJ– que pincharán bajo el lema “Moitos ritmos, unha soa loita”.

Mucha más fiesta en Cedeira

Este sábado de carnaval las fiestas de disfraces se trasladan a concellos como Cedeira, donde viven el día grande de su Entroido, con la participación de cuatro comparsas y cuatro grupos, con entre 12 y 33 componentes, y alguna de ellas con carroza. El tiempo parece que podría ser favorable a los desfiles al aire libre.

De ser así, la comitiva partirá a las seis de la tarde con la salida desde la estación de autobuses y llegada a la plaza Roxa, donde, ya bajo carpa, se celebrará el concurso y el jurado valorará el vestuario, el maquillaje y el trabajo a mano, además del empleo de materiales reciclables, junto a la coreografía y la originalidad de las letras y música empleadas. Tras el fallo del jurado se celebrará una verbena amenizada por el grupo La Conexión.

Desfiles

Uno de los Entroidos que más gente congrega es el de Narón, que tiene también este sábado su cita en el desfile, a partir de las 16.30 horas. Las comparsas se reúnen en la Praza de Gándara, de donde partirán media hora después hacia el recinto deportivo de A Solaina.

La compañía Teatro Ghazafelhos presentará el certamen y subirán al escenario cada una de las diez agrupaciones que concurren, interpretando sus temas sobre actualidad local cargadas de humor crítico.

Además de las comparsas, habrá concurso de disfraces en las categorías individual, pareja y grupos de hasta seis personas, tanto en modalidad infantil como de adulto y premios que consistirán en lotes tanto de productos de carnaval como de libros, dependiendo de la categoría. Monfero y Cerdido también disfrutarán este sábado del carnaval.

En el primero de los casos, la cita será en el polideportivo do Xestal, y el público infantil es el llamado a la cita con una gran fiesta y concurso de disfraces, con música, hinchables y merienda para pasar una jornada divertida en familia.

El concello de Cerdido, por su parte, también celebra su Entroido en esta jornada, en el pabellón municipal con un concierto infantil para animar a los niños y niñas que acudan disfrazados al baile, a partir de las cinco de la tarde. El domingo la fiesta llega a Ortigueira y Cariño.