Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

El PSOE exige a la Xunta que financie “ya” las obras para completar el saneamiento en Neda

La formación denuncia una “discriminación” con respecto a otros municipios

Redacción
13/02/2026 19:24
Vista de la ría de Ferrol desde el Monte de Ancos
Vista de la ría de Ferrol desde el Monte de Ancos
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo del PSOE en la Cámara gallego reclamó este viernes a la Xunta que financie “de xeito inmediato” las actuaciones necesarias para completar el saneamiento en el municipio de Neda. El diputado Aitor Bouza acusó a Augas de Galicia de “estar mareando a perdiz” sin dar solución al problema. En este sentido, aseveró que “o Concello xa ten dado os pasos administrativos que lle reclamaban e agora necesitamos que o saneamento se conecte ao colector xeral e á EDAR de Prioriño”, aseveró el socialista, poniendo el foco en que la administración local “non pode asumir o custe” en solitario “deste tipo de infraestruturas”.

Al mismo tiempo, Bouza recordó que el Intecmar declaró zona C, el pasado mes de octubre, el banco marisquero de As Pías “debido ao empeoramento da calidade das augas”, un hecho que, lamenta, “ten consecuencias graves para a actividade e para o futuro económico e ambiantal dunha das rías máis castigadas pola contaminación e polo abandono institucional”, aseveró el diputado socialista.

El diputado socialista Aitor Bouza
El diputado socialista Aitor Bouza
Cedida

Por todo ello, la formación critica lo que califica de “discriminación” al ser Neda “o único concello ao que os goberno do PP deixaron fóra dos plans de depuración na contorna da ría de Ferrol”. Así, recuerdan que otros ayuntamientos como Ferrol, Fene, Mugargos y Ares “si contaron con financiamento autonómico e estatal para executar as súas infraestruturas”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Obras en el pinar de Cabanas el pasado mayo de 2025

Bruselas investigará las actuaciones en el pinar de A Magdalena
Verónica Vázquez
La freixoeira elabora 200 unidades por hora

Entre “troula e troula”, As Pontes anima a disfrutar de su grelo y sus freixós en la feria del fin de semana
Redacción
Entroido Neda

Neda desafió al agua con música y humor en el comienzo del Entroido
Redacción
Fútbol. Racing contra Lugo

Misión (casi) imposible para el Racing de Ferrol
Juan Quijano