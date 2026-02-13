El PSOE exige a la Xunta que financie “ya” las obras para completar el saneamiento en Neda
La formación denuncia una “discriminación” con respecto a otros municipios
El grupo del PSOE en la Cámara gallego reclamó este viernes a la Xunta que financie “de xeito inmediato” las actuaciones necesarias para completar el saneamiento en el municipio de Neda. El diputado Aitor Bouza acusó a Augas de Galicia de “estar mareando a perdiz” sin dar solución al problema. En este sentido, aseveró que “o Concello xa ten dado os pasos administrativos que lle reclamaban e agora necesitamos que o saneamento se conecte ao colector xeral e á EDAR de Prioriño”, aseveró el socialista, poniendo el foco en que la administración local “non pode asumir o custe” en solitario “deste tipo de infraestruturas”.
Al mismo tiempo, Bouza recordó que el Intecmar declaró zona C, el pasado mes de octubre, el banco marisquero de As Pías “debido ao empeoramento da calidade das augas”, un hecho que, lamenta, “ten consecuencias graves para a actividade e para o futuro económico e ambiantal dunha das rías máis castigadas pola contaminación e polo abandono institucional”, aseveró el diputado socialista.
Por todo ello, la formación critica lo que califica de “discriminación” al ser Neda “o único concello ao que os goberno do PP deixaron fóra dos plans de depuración na contorna da ría de Ferrol”. Así, recuerdan que otros ayuntamientos como Ferrol, Fene, Mugargos y Ares “si contaron con financiamento autonómico e estatal para executar as súas infraestruturas”.