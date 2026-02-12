Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sucesos

Un vecino de Neda investigado por tráfico ilegal de marfil

La Guardia Civil ha localizado a otra persona implicada en la ciudad herculina

Redacción
12/02/2026 10:28
Parte de los objetos incautados
Parte de los objetos incautados
Cedida
A través del Seprona de la Comandancia de A Coruña, la Guardia Civil detectó la publicación, en páginas de compraventa de artículos de segunda mano, de piezas de marfil de elefante por parte de una persona afincada en Neda y otra en la ciudad herculina.

Se les atribuye un delito de tráfico de partes de especies protegidas sin la documentación legal exigida para la realización de actividades comerciales, puesto que la normativa vigente, tanto estatal como europea, prohíbe el comercio o la tenencia de este material con objeto de venta a excepción de que se pueda demostrar que "han sido adquiridos o introducidos en la Unión Europea conforme a la legislación de conservación de fauna y flora silvestres", indican desde el cuerpo.

En el momento de la intervención de los enseres, ninguno de los dos aprehendidos pudo aportar la documentación necesaria que acreditase la legal procedencia de los objetos, motivo por el cual se levantaron actas por "presuntas infracciones administrativas de contrabando al realizar operaciones comerciales con especies protegidas sin cumplir los requisitos legales".

En total, se decomisaron 5 figuras de diferentes tamaños y 4 piezas de joyería que han sido depositadas en la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña y ambos implicados están a disposición judicial. 

