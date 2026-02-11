Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Neda saca a licitación trabajos de mejora en la Casa da Cultura por más de 60.000 euros

La empresa tendrán hasta el próximo día 23 para la presentación de sus ofertas

Redacción
11/02/2026 16:06
Estado actual del inmueble municipal
Estado actual del inmueble municipal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Neda saca a licitación por segunda vez los trabajos de mejora en las ventanas de la Casa da Cultura, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 62.582 euros más IVA, y que incluye la renovación de todas las cristaleras del inmueble –con la única excepción del vano del salón de actos, que se sustituyó el año pasado–.

Desde el gobierno municipal explican que las labores a desarrollar por la empresa adjudicataría englobarían, entre otras cuestiones, el cambio de la carpintería exterior del edificio por unas nuevas de PVC y vidrios laminares.

Con esta propuesta no solo se intenta mejorar la eficiencia energética, sino también actualizar la fachada del edificio, “que aínda conserva moitas das fiestras orixinais, colocadas no 1960”, explican desde la administración local.

Asimismo, se contemplan mejoras acústicas y en el sistema eléctrico, así como el retirado de las rejas actuales.

Las empresas interesadas en hacerse con esta oferta –que se financia con cargo al POS+ del pasado ejercicio– tendrán hasta el próximo día 23 para la presentación de sus ofertas. Asimismo, podrán consultar los pliegos del proyecto en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Trabajadores de Jardines

El incendio de un transformador en Canido deja sin luz a centenares de vecinos
Redacción
Vista panorámica del faro

Valdoviño cierra el acceso al faro de Punta Frouxeira
Redacción
Camión de Urbaser

FeC asegura que el nuevo contrato de recogida de residuos es “lesivo” para Ferrol
Redacción
Teresa López, al frente del puesto

El puesto más “larpeiro” de A Magdalena aúna dulces de toda la comarca
Eva Mazás Arnoso