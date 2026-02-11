Neda saca a licitación trabajos de mejora en la Casa da Cultura por más de 60.000 euros

Estado actual del inmueble municipal Cedida

El Concello de Neda saca a licitación por segunda vez los trabajos de mejora en las ventanas de la Casa da Cultura, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 62.582 euros más IVA, y que incluye la renovación de todas las cristaleras del inmueble –con la única excepción del vano del salón de actos, que se sustituyó el año pasado–.

Desde el gobierno municipal explican que las labores a desarrollar por la empresa adjudicataría englobarían, entre otras cuestiones, el cambio de la carpintería exterior del edificio por unas nuevas de PVC y vidrios laminares.

Con esta propuesta no solo se intenta mejorar la eficiencia energética, sino también actualizar la fachada del edificio, “que aínda conserva moitas das fiestras orixinais, colocadas no 1960”, explican desde la administración local.

Asimismo, se contemplan mejoras acústicas y en el sistema eléctrico, así como el retirado de las rejas actuales.

Las empresas interesadas en hacerse con esta oferta –que se financia con cargo al POS+ del pasado ejercicio– tendrán hasta el próximo día 23 para la presentación de sus ofertas. Asimismo, podrán consultar los pliegos del proyecto en la Plataforma de Contratación del Sector Público.