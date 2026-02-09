Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Memoria histórica

El documental “Misiones pedagógicas” continúa con “Os martes da memoria” en Ancos

La Asociación Memoria Histórica Democrática organiza este ciclo divulgativo

Redacción
09/02/2026 19:40
Fotograma extraído del documental "Misiones Pedagógicas"
Fotograma extraído del documental "Misiones pedagógicas"
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación vecinal de Ancos, en A Muchiqueira, Neda, da continuidad este martes 10, a las 19.30 horas en su local social, al ciclo “Os martes da memoria”, para el que colabora con la Asociación Memoria Histórica Democrática. Uno de sus integrantes será el encargado de presentar hoy el documental “Misiones pedagógicas”, una película coproducida por Acacia Films, Malvarrosa Media y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, en colaboración con TVE.

Ya entrado 2026 y después de más de dos meses de descanso desde que a finales de noviembre se convocase la charla-coloquio “Movemento obreiro en Neda”, a cargo de Eliseo Fernández, se propone ahora un formato audiovisual, como siempre, con entrada totalmente libre.

El documental, dirigido por Gonzalo Tapia, recupera el recuerdo de Las Misiones Pedagógicas, un patronato fundado en la II República que se orientó a la educación y pedagogía y al fomento de la cultura en general, “con la creación de más de 5.000 bibliotecas circulantes, el Museo del Pueblo, el Servicio de Cine, el Coro y el Teatro del Pueblo, el Servicio de Música o el Retablo de Fantoches”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Moira Joiner anotó 20 puntos en la victoria del Baxi ante el Gernika

Tres exhibiciones sin premio final para el Baxi Ferrol
Iago Couce
Edición anterior de la Xuntanza de Palilleiras en el pabellón de A Xunqueira

Las palilleiras tomarán Fene el próximo mes de abril
Redacción
El Rugby Ferrol, en un partido pasado, venció al Mareantes cómodamente

El Rugby Ferrol se sobrepone a las bajas y el Fendetestas cae en Lalín
Redacción
Casa consistorial de Mañon

Mañón blinda sus servicios digitales con una nueva normativa de protección de datos
Verónica Vázquez