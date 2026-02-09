El documental “Misiones pedagógicas” continúa con “Os martes da memoria” en Ancos

Fotograma extraído del documental "Misiones pedagógicas" Cedida

La asociación vecinal de Ancos, en A Muchiqueira, Neda, da continuidad este martes 10, a las 19.30 horas en su local social, al ciclo “Os martes da memoria”, para el que colabora con la Asociación Memoria Histórica Democrática. Uno de sus integrantes será el encargado de presentar hoy el documental “Misiones pedagógicas”, una película coproducida por Acacia Films, Malvarrosa Media y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, en colaboración con TVE.

Ya entrado 2026 y después de más de dos meses de descanso desde que a finales de noviembre se convocase la charla-coloquio “Movemento obreiro en Neda”, a cargo de Eliseo Fernández, se propone ahora un formato audiovisual, como siempre, con entrada totalmente libre.

El documental, dirigido por Gonzalo Tapia, recupera el recuerdo de Las Misiones Pedagógicas, un patronato fundado en la II República que se orientó a la educación y pedagogía y al fomento de la cultura en general, “con la creación de más de 5.000 bibliotecas circulantes, el Museo del Pueblo, el Servicio de Cine, el Coro y el Teatro del Pueblo, el Servicio de Música o el Retablo de Fantoches”.