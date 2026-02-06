Voces da comarca
Cheo o taller con Guadi Galego na Piruchela de Neda, ábrense as portas do podcast en vivo a Xiana Lastra e María Manuela
O programa de entrevistas, sempre con público, os domingos en horario do vermú, está conducido por Pepe Cunha
Esta fin de semana comeza no local da Piruchela, en Neda (rúa Trovador Esquío), cun obradoiro de canto en comunidade con Guadi Galego, que volveu encher as prazas por completo coas reservas previas.
O domingo 8, ás 12.30 horas, comezará o programa de podcast en directo, aberto ao público, no que Pepe Cunha entrevista a artistas do ámbito musical, desta volta ás populares cantantes ferrolás María Manuela e Xiana Lastra, dúas xeracións de voces comprometidas coa cultura galega.