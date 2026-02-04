Mi cuenta

“O caso do cadáver asasinado”, una obra de Camilo Ces que lleva Teatro do Asteleiro hasta Neda

La compañía ferrolana, perteneciente al Grupo Bazán, despide la primera edición de un ciclo que se desarrolla en la Casa da Cultura

Redacción
04/02/2026 19:50
La compañía Teatro do Astaleiro, que se integra dentro del Grupo Bazán, representará "O caso do cadáver asasinado"
La última función del Ciclo de Teatro Afeccionado que organiza el Concello de Neda correrá a cargo de la compañía perteneciente al Grupo Bazán, que presentará la comedia escrita por Camilo Ces “O caso do cadáver asasinado”, bajo la dirección de Luis G. Ramos. Este sábado 7 tendrá lugar la representación, a las 20.00 horas en la Casa da Cultura, y las entradas se pondrán a la venta el propio día, una hora antes del inicio (19.00), en la taquilla de las mismas instalaciones.

Teatro do Astaleiro estrena esta producción en Ferrolterra después de haberse exhibido por otros puntos de Galicia, como ocurrió el pasado mes de enero en el escenario del Elma, en A Pobra do Caramiñal, una actuación que se enmarcó en el programa de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña.

“O caso do cadáver asasinado” gira alrededor de la investigación del comisario Puertas sobre el fallecimiento, en extrañas circunstancias, del marqués de Fonseca.

La tragedia sucedería en su domicilio, donde aparece información manuscrita que evidencia el suicidio como causa de la muerte. Sin embargo, “nesa mansión nada é o que parece, e todos os seus habitantes son sospeitosos de manual”, apuntan desde la compañía ferrolana.

El elenco que podrá verse sobre el escenario está formado por Alberto Domínguez, Quequé Mareque, Nerea Acebo, Silvia Carballeira y María SG “La Tata”. Este equipo será el encargado de despedir la primera edición de un ciclo de teatro no profesional, que empezó con una tragedia griega y ahora termina con comedia.

