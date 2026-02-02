La vecindad de Neda se aproximó a la alimentación saludable con un taller de la Escola Galega de Saúde

Taller de alimentación saludable. Neda Emilio Cortizas

La Casa da Cultura de Neda acogió un taller gratuito que buscaba que las vecinas y vecinos del municipio conociesen las claves para comer mejor, adquirir hábitos saludables y tener una dieta equilibrada.

La iniciativa, impulsada por el Concello en colaboración con la Escola galega de saúde para cidadáns, contó con la participación de cerca de 20 personas. Durante la sesión, los presentes conocieron de la mano de la nutricionista ferrolana Almudena Seijido el papel fundamental que juegan estas cuestiones a la hora de preservar la salud.

Los tipos de alimentos, recetas sencillas o la necesidad de leer el etiquetado a la hora de adquirir determinados productos fueron algunos de los aspectos abordados en la jornada.