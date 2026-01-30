El espectáculo de variedades “Paripé, o cabaré!”, de Agustín Bolaños, se lleva este sábado a Neda
La compañía pontesa O Catre Teatro sube al escenario de la Casa da Cultura
El Ciclo de Teatro Afeccionado del Concello de Neda continúa este sábado 31, a las 20.00 horas, con su tercera entrega, “Paripé, o cabaré!”, un espectáculo de variedades que vendrá de la mano de una compañía pontesa, con el que se exploran nuevos géneros y que se representará, como siempre, en la Casa da Cultura.
A partir de las 17.00 horas se podrán adquirir las entradas, al precio de 2 euros, para esta pieza que llega después de una primera representación centrada en el teatro clásico y una segunda versión de la emblemática obra de Valle Inclán “Luces de Bohemia”.
En esta ocasión, el grupo O Catre Teatro propone una pieza en formato de varietés, que fue ideada y dirigida por Agustín Bolaños. Según apunta la propia compañía, la obra trata “sobre as aparencias, os benquedas, os buscadores de fama... Esa xente que vós coñecedes e que está sorríndovos agora mesmo!”, un argumento al que se da forma a través de protagonistas que se caracterizan como “divas, que ofrecen un rato de diversión e ledicia, rodeadas de música, baile e plumas”.
“Paripé, o cabaré!”, estrenada a principios de 2024, se representa con un elenco de diez actores y actrices.