Los mayores de Neda ya pueden anotarse en la tradicional merienda de Entroido

Imagen de la pasada edición de la Merenda de Entroido de Neda Daniel Alexandre

l Ayuntamiento de Neda ha abierto el plazo de inscripción en la tradicional Merenda de Entroido para las personas mayores.

Tendrá lugar el 20 de febrero en el centro cívico Ramón Millarengo, a partir de las 18.00 horas. Habrá música en directo y una variedad de productos dulces y salados típicos de esta época. El plazo culmina el 12 del próximo mes.

Los más pequeños protagonizan el Entroido en Fene y Neda: las imágenes de la fiesta Más información

Desde el Concello explican que, si quedan vacantes, se abrirá un nuevo periodo para anotarse hasta el 19 de febrero, destinado a los residentes en otros municipios. En este caso, la iniciativa tendrá un coste de cinco euros.