Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Neda

Los mayores de Neda ya pueden anotarse en la tradicional merienda de Entroido

Tendrá lugar el próximo 20 de febrero en el centro cívico Ramón Millarengo

Redacción
29/01/2026 18:02
Imagen de la pasada edición de la Merenda de Entroido de Neda
Imagen de la pasada edición de la Merenda de Entroido de Neda
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

l Ayuntamiento de Neda ha abierto el plazo de inscripción en la tradicional Merenda de Entroido para las personas mayores.

Tendrá lugar el 20 de febrero en el centro cívico Ramón Millarengo, a partir de las 18.00 horas. Habrá música en directo y una variedad de productos dulces y salados típicos de esta época. El plazo culmina el 12 del próximo mes.

Fene festa infantil de Entroido (Jorge Meis) (2)

Los más pequeños protagonizan el Entroido en Fene y Neda: las imágenes de la fiesta

Más información

Desde el Concello explican que, si quedan vacantes, se abrirá un nuevo periodo para anotarse hasta el 19 de febrero, destinado a los residentes en otros municipios. En este caso, la iniciativa tendrá un coste de cinco euros.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La tradición vuelve a los centros escolares naroneses de la mano de la cita “Febreiro bertoeiro”
Redacción
Locais hostelería Narón Casa Sindo y Casa Becerra

La tecnología y la hostelería se dan la mano con una nueva app exclusiva del Concello de Narón
Redacción
El socialista Aitor Bouza en el Parlamento

El PSdeG lleva al Parlamento la situación “dramática e lamentable” de las viviendas públicas de Narón
Redacción
Presentación de Fabio González nuevo jugador del Racing de Ferrol

Manuel Ansede, presidente del Racing de Ferrol: "La meteorología condiciona, pero la fase 1 de la Ciudad Deportiva debería de estar en julio"
Miriam Tembrás