Zavala pecha febreiro na Piruchela, en Neda: “sempre imos voltar ás asociacións”

Antes de despedir o mes cun encontro literario e un xantar sae este programa cargado de novas propostas de éxito

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
26/01/2026 23:20
Zavala no concerto que ofreceu no verán de 2025 no Nachiños Fest
Zavala no concerto que ofreceu no verán de 2025 no Nachiños Fest
Juan Rey-Cabarcos
A Piruchela entrou no panorama sociocultural de Ferrolterra, co corazón e centro físico en Neda, no maio de 2025, pisando forte dende o principio con programas mensuais nos que participaron artistas consolidadas como Guadi Galego, Uxía Senlle, Raposa, Sés ou Xabier Díaz. Antes de rematar xaneiro coa presentación de “Memorias dun porco teixo”, de Xosé Manuel Felpeto, este venres 30 ás 20.30 horas, e un xantar dos asociados gastronómicos ao día seguinte, xa está lista a axenda de febreiro, que volve sorprender con encontros de categoría como o concerto que servirá de despedida.

Esta actuación do 28 de febreiro será o primeiro acústico de Zavala no que soamente soará a guitarra de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde, o formato íntimo que pedía un espazo como o da Piruchela. Como sempre ocorre nos directos deste grupo, o público escoitará algún tema inédito, ademais de haber outras sorpresas que quedarán para o momento mesmo, tal e como avanzou a cantante ferrolá.

Romalde coñeceu a asociación a través de Pepe Cunha cando naceu, antes de fixar o concerto en decembro e, de feito, en novembro xa era unha asociada máis, abraiada pola oferta cultural e grazas á implicación de “xente moi admirada por min e amiga”.

Zavala vén de lanzar este mes “Corvo negro”, o primeiro adianto do próximo disco, que xa advirte o seu carácter “moi reivindicativo e cañeiro”, aínda que, coma sempre, estarán presentes as habituais "pinceladas de eclecticismo e versatilidade" que caracterizan á formación.

Trátase dun grupo referente no panorama galego, con inquedanzas alén do estritamente musical: “Zavala temos claro que sempre imos voltar ás asociacións a tocar, esteamos onde esteamos”, do mesmo xeito que este ano pecharán o ano, o 26 de decembro, no centro social Artábria. De feito, Carla Romalde diríxese aos artistas para reivindicar “que non se esquezan” deste tipo de espazos culturais porque “son os sitios que achegan a cultura ao pobo”.

Axenda

O primeiro día de febreiro ofrécese a charla “Por que dicir non á enerxía nuclear” e pola tarde un primeiro encontro interxeracional de Piruxogos. A fin de semana seguinte faise un chamamento ao canto en comunidade, da man da cedeiresa Guadi Galego, e Pepe Cunha entrevistará no podcast en directo ás ferrolás Xiana Lastra e María Manuela. A música continuará o día 13 cunha Entroidada coas Pirusister’s DJ e o 19 virá falar desta festa tradicional Xosé Manuel Seixas Ares.

Por outro lado, en calquera dos encontros poderá aproveitarse a exposición de Estudo Aldea que se inaugurou este mes e que permanecerá todo febreiro.

Ademais, antes do concerto de Zavala, Anxos García Fonte presentará a súa curtametraxe “A rosa incandescente” e realizarase unha cata de cervexas AleAlé, con inscrición previa.

