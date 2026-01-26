Mi cuenta

Neda

Neda incrementó en casi un 30% el reciclaje de aceite doméstico en 2025

Dicha cantidad podría haber contaminado, explica Green Ambiental, 3,3 millones de litros de agua

Redacción
26/01/2026 15:46
Uno de los contenedores específicos para el reciclaje de aceite usado
Concello
Las vecinas y vecinos de Neda reciclaron en 2025 3.000 kilos de aceite de cocina usado. Esta cifra, remarcan desde el Consistorio, supone un aumento del 28,3% con respecto a la de 2024. Los contenedores más empleados fueron los ubicados frente a Eroski (555 kilos) y el del atrio de la iglesia de Santa María (510).

El gestor Green Ambiental destaca que esta cantidad recolectada por la vecindad nedense podría haber contaminado 3.3 millones de litros de agua.

Uno de los puntos de recogida instalados en el municipio

Nuevos puntos de recogida de aceite usado en Cariño

Más información

Desde el Concello recuerdan que, además de los mencionados, la localidad dispone de más puntos de recogida en el local social de Viladonelle, la iglesia de Anca, la pista de O Roxal, en A Muchiqueira, en las avenidas Alxeciras, Xeneral Morgado y Médico Cebreiro, así como en la zona de A Silva.

