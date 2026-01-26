Neda incrementó en casi un 30% el reciclaje de aceite doméstico en 2025

Uno de los contenedores específicos para el reciclaje de aceite usado Concello

Las vecinas y vecinos de Neda reciclaron en 2025 3.000 kilos de aceite de cocina usado. Esta cifra, remarcan desde el Consistorio, supone un aumento del 28,3% con respecto a la de 2024. Los contenedores más empleados fueron los ubicados frente a Eroski (555 kilos) y el del atrio de la iglesia de Santa María (510).

El gestor Green Ambiental destaca que esta cantidad recolectada por la vecindad nedense podría haber contaminado 3.3 millones de litros de agua.

Desde el Concello recuerdan que, además de los mencionados, la localidad dispone de más puntos de recogida en el local social de Viladonelle, la iglesia de Anca, la pista de O Roxal, en A Muchiqueira, en las avenidas Alxeciras, Xeneral Morgado y Médico Cebreiro, así como en la zona de A Silva.