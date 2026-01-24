Mi cuenta

Teatro

Una versión libre de “Luces de bohemia”, a cargo de una compañía ferrolana, continúa con el ciclo amateur en Neda

Después de la tragedia "Bacantes" toca una adaptación de la obra maestra de Valle Inclán titulada "A mala estrela"

Redacción
24/01/2026 12:52
La primera representación del ciclo, a cargo de la compañía Noite Bohemia, correspondió a la tragedia "Bacantes"
La primera representación del ciclo, a cargo de la compañía Noite Bohemia, correspondió a la tragedia "Bacantes"
Daniel Alexandre
Tras el éxito que obtuvieron las “Bacantes”, la primera edición del Ciclo de Teatro Afeccionado del Concello de Neda exhibe este sábado 24, a las 20.00 horas en la Casa da Cultura, su segundo espectáculo. 

La propuesta correrá a cargo de la compañía ferrolana Opaí Teatro-SDR Canido, que subirá al escenario con la primera versión gallega libre de “Luces de bohemia”, obra habitualmente considerada cumbre entre la dramaturgia de Valle Inclán, bajo el título de “A mala estrela”. El equipo cuenta con la dirección de Cristina Mariño, que se integra en el elenco con otros ocho actores aficionados.

