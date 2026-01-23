A la caza de los tesoros por Neda con la actividad intergeneracional "Xeocaching" del colectivo Piruchela

Imagen de una convocatoria anterior del colectivo Piruchela, en la parte trasera de su local Daniel Alexandre

La asociación cultural, gastronómica y deportiva Piruchela, de Neda, empieza el fin de semana de la mano del músico de Trives, este sábado 24 a partir de las 13.00 horas, Gutier Álvarez.

El domingo 25 será el momento de estrenar la actividad intergeneracional “Xeocaching”, un juego organizado por Ánxela Pardo y Trini Royo en el que los participantes buscarán tesoros escondidos por el entorno usando las coordenadas que les proporcionen. El punto de encuentro es a las 11.00 horas en el local (calle Trovador Esquío, 14), y para más información proporcionan los Whatsapps de 634 144 276 y 644 347 116.