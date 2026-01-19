Mi cuenta

Neda

Una veintena de familias de Neda se beneficiaron en 2025 de las ayudas locales a la natalidad

El Concello destaca que se trata de la cifra más elevada en los últimos años

Redacción
19/01/2026 19:37
Los progenitores tienen tres meses para demandar estas ayudas
Los progenitores tienen tres meses para demandar estas ayudas
Cedida
El Concello de Neda concedió a un total de 20 familias del municipio en 2025 las ayudas destinadas a la natalidad. Se trata, explica el Consistorio, de la cifra más alta registrada en los últimos años. “De feito, a administración local tivo que aumentar a partida inicialmente reservada nos orzamentos”, expone el Consistorio.

Así las cosas, el Concello destinó a estas subvenciones un total de 6.000 euros –repartidos en cheques de 300 euros y de 600 en el caso de menores con discapacidad–. El Ayuntamiento busca, por medio de estar aportaciones, “colaborar coas familias da localidade nos cuantiosos gastos que se producen nos primeiros meses de vida, adopción ou acollemento”, tales como pañales, ropa o alimentación.

Desde el gobierno que dirige Ángel Alvariño recuerdan que los progenitores tienen de plazo para solicitar en el Consistorio este apoyo “un máximo de tres meses desde que se produza o nacemento ou que se notifique a resolución xudicial ou administrativa de acollemento ou adopción”.

