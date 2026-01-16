La Xuntanza de palilleiras de Neda de febrero será especial, al celebrar su vigésima edición

Una edición anterior de la xuntanza AEC

La Xuntanza de palilleras de Neda de este año se celebrará el próximo 21 de febrero y será una edición especial, la vigésima, por lo que asociación organizadora Filigrana prepara un gran encuentro, para el que ya se encuentra abierta el plazo de inscripción.

De este modo, Neda volverá a convertirse el próximo mes en punto de encuentro de cientos de maestras de los bolillos. Una jornada de convivencia, destinada a poner en valor el laborioso y vocacional trabajo de encaje que realizan estas mujeres, una parte del patrimonio cultural gallego que desde la organización valoran que “cómpre seguir conservando”.

La reunión, en la que no faltarán los habituales puestos de venta del sector y el tradicional sorteo de regalos, se desarrollará, un año más, en el pabellón municipal Ale de Paz, y contará con el apoyo, entre otros, del Concello de Neda, de la Diputación de A Coruña, y de Artesanía de Galicia. Será, tal y como adelanta Ángeles Rodríguez, presidenta de la entidad, una edición especial en la que no faltarán las sorpresas.

Para abrir boca, anticipa la presencia de todo un referente en el mundo del encaje del bolillo, la maestra artesana, diseñadora y restauradora Ana Rosa Lista, de Ames, que es conocida por su especialización en el dibujo con encaje, que traerá una exposición de sus trabajos. Esta profesional, que lidera la Casa escuela Obradoiro Ana Rosa, llevó en diciembre el encaje de bolillos al Vaticano y es la autora de la Cruz de Santiago, incluida en el “Árbol de la esperanza”, una pieza, resultado de la colaboración de distintas “encaixeiras”, que se presentó al Papa León XIV.

La inscripción estará abierta hasta el 11 de febrero, a través del teléfono 637 732 668.

Las asociaciones interesadas en tomar parte deben llamar o enviar un mensaje de whatsapp indicando el nombre de la entidad, número de participantes y nombre de la docente.