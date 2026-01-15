La tragedia de Eurípides “Bacantes” inaugura el I Ciclo de Teatro aficionado de Neda

Casa Cultura de Neda Cedida

El I Ciclo de Teatro aficionado del Concello de Neda comienza este sábado 17 de enero, con la actuación de la compañía de teatro Noite Bohemia, que pondrá en escena la pieza “Bacantes” de Eurípides, la tragedia por excelencia, forjada sobre un coro griego numeroso y danza para trasladar lo obsceno de la muerte, la locura de un dios y la prepotencia de un rey.

La compañía coruñesa ganó con esta pieza el Primer Premio Nacional de Teatro Grecolatino, que concede el Ministerio de Educación, y uno de los más prestigiosos del país en el ámbito de la cultura clásica. Llegará a Neda bajo la dirección de Javier Fernández Marino, y tiene en su elenco a Mario Rodríguez, Javier Castiñeiras, Isabel Garrido, Marta Couto, Nacho Pena y Pablo Rúa.

El público puede reservar ya las entradas, al precio único de dos euros, llamando a la Biblioteca Municipal –981 39 02 33– o adquirirlas el mismo día de la función, a partir de las 17:00 horas.

El ciclo continuará con las obras “A mala estrela” de Opaí Teatro (24 de enero) y “Paripé O Cabaré” de O Catre Teatro (31 de enero) y tendrá una sesión más en el mes de febrero, antes de despedirse